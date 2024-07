LG OLED 65 pollici in 4K/120 Hz con HDMI 2.1 è al -54% su Amazon: un'offerta migliore rispetto al Prime Day

Se siete in cerca di un buona smart TV da gaming che possa soddisfare le vostre necessità di gioco, allora Amazon ha l'offerta giusta per voi. Con uno sconto del 54%, ovvero un -1449€ rispetto al prezzo consigliato, è possibile acquistare un LG OLED da 65 pollici in 4K e 120 Hz con HDMI 2.1 . Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato da Amazon è 2.699€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è migliore anche rispetto a quello del Prime Day. Il prezzo medio degli ultimi 90 giorni era 1.517€. Il televisore è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche della smart TV LG

L'LG OLED65B36LA propone uno schermo OLED con pixel auto-illuminanti, così da godersi colori perfetti per i film, gli sport e i videogiochi. Il tutto è supportato dal processore α7 Gen6 con supporto dell'Intelligenza Artificiale che è in grado di ottimizzare immagini e suoni in base a ciò che guardi. Inoltre, questa smart TV ha cornici sottili per massimizzare l'area di visualizzazione e diminuire le dimensioni totali.

La smart TV in un esempio di contesto domestico

È un'ottima smart TV anche per il gaming, visto che propone due uscite HDMI 2.1 per giocare in 4K a 120 FPS col supporto di VRR e Dolby Vision. Il televisore include anche l'assistente vocale e un telecomando puntatore, per poter usare le funzioni della televisione in modo semplice e veloce.