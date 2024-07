Concord presenta i Freegunner Teo, Jabali e It-Z con un trailer animato

Il filmato si apre con una missione intrapresa dai tre Freegunner in questione sul pianeta Gloom, dove devono recuperare un modulo di memoria apparentemente prezioso dal relitto di una nave. Un lavoro di routine, insomma, ma non privo di pericoli. E infatti ben presto i tre si trovano ad affrontare una squadra di mercenari rivale che vuole soffiargli il bottino, dando inizio a una frenetica sparatoria.

Trailer e nuovi dettagli preparano i giocatori al lancio di Concord

Per chi non ha provato la beta, il filmato permette di farsi un'idea delle peculiarità dei personaggi. Ad esempio, nel corto vediamo It-Z usare il teletrasporto per arrivare alle spalle dei nemici e una sorta di ologramma per coglierli di sorpresa, mentre Jabali è in grado di curare gli alleati feriti lanciando un globo di energia.

Vi ricordiamo che Concord sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 23 agosto. Se non avete avuto modo di provare la beta pubblica di pochi giorni fa, ecco le nostre impressioni sullo sparatutto multiplayer di Firewalk Studios. Recentemente Sony ha annunciato un nuovo controller DualSense in edizione limitata a tema con il gioco, mentre gli sviluppatori hanno svelato i contenuti al lancio e che non ci sarà alcun Pass Battaglia.