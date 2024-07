Concord avrà dodici mappe e nessun battle pass: ecco tutti i contenuti del gioco

"Al lancio di Concord ci saranno centinaia di oggetti per personalizzare i Freegunner e si potranno guadagnare semplicemente giocando, completando lavori e facendo salire di livello il profilo e i personaggi. Queste ricompense sono cosmetiche, non hanno alcun impatto sul gioco e includono abiti, indossabili e accessori dei Freegunner, oltre a skin per le armi, ciondoli per le armi, pose di vittoria e di sconfitta o animazioni."

" Questi contenuti aumenteranno subito dopo l'uscita di Concord , grazie a un sistema di stagioni e aggiornamenti post-lancio che introdurranno nuovi Freegunner, mappe e non solo. Quali altri tipi di ricompense per la progressione saranno presenti nel gioco? Quelle che avete visto nella beta sono solo un piccolo esempio di ciò che sarà presente nella versione completa."

"La Guida Galattica sarà disponibile al lancio? Sì! La Guida Galattica è una parte importante del modo in cui il vostro viaggio in Concord si svilupperà al lancio e oltre, sbloccando ulteriori informazioni e filoni narrativi sui nostri personaggi e sulla Galassia di Concord in generale, man mano che aumenterete di livello i vostri personaggi e il vostro account."

"Il gioco avrà un sistema di penalità per chi abbandona ? Garantire che le squadre siano complete e abbinate in modo uniforme per tutta la durata della partita è una nostra priorità. Stiamo esplorando una serie di metodi, tra cui i sistemi di penalità per chi abbandona, al fine di incentivare i giocatori a creare e mantenere squadre complete. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti."

"Quante varianti di Freegunner ci saranno nel gioco? Mentre la beta ha introdotto le prime varianti per Lennox, Haymar e Teo, nel gioco completo ce ne saranno diverse per ognuno dei sedici Freegunner giocabili . Tali varianti si potranno sbloccare attraverso la progressione e con speciali incarichi settimanali delle varianti sulla Job Board, a partire dal lancio."

"La beta ha mostrato le prime tre sequenze cinematografiche , che verranno pubblicate settimanalmente nel gioco al momento del lancio. Come avete visto, questi brevi filmati vi permetteranno di conoscere i personaggi e la vita di un Freegunner e dell'universo di Concord in generale."

" Concord non prevede un Battle Pass ", si legge ancora nei post del team di sviluppo. "Abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sul rendere Concord un'esperienza gratificante e solida fin dal primo giorno, in cui il solo fatto di giocare, di far salire di livello i propri profili e personaggi e di portare a termine gli incarichi producesse ricompense significative."

Le modalità

Ci saranno modalità PvP in solitaria, come Free for All? Al lancio avremo sei distinte modalità cinque-contro-cinque a squadre, che spaziano da quelle più accessibili basate sul respawn, come Trophy Hunt, a quelle più competitive, come Cargo Run, e a tutte sarà possibile partecipare in solitaria."

L'azione in prima persona di Concord

"Al momento del lancio non avremo modalità single player specifiche, ma la nostra offerta crescerà nel tempo grazie a regolari aggiornamenti dei contenuti. Non vediamo l'ora di collaborare con la comunità per aiutarla ad evolvere l'esperienza con nuove modalità in futuro."

"Ci sarà una modalità di allenamento? Oltre a provare diversi Freegunner, al lancio sarà possibile familiarizzare con le meccaniche di base, i movimenti e le abilità, nonché gli equipaggiamenti dei personaggi selezionati all'interno di speciali modalità di allenamento per giocatore singolo."