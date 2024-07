Star Wars Outlaws vittima di un leak, spunta un video di gameplay trafugato

Mancando ancora più di un mese all'uscita di Star Wars Outlaws, immaginiamo che il materiale non provenga da una copia per la stampa (è ancora presto per i review code) ed esiste dunque la possibilità che arrivi da una fonte interna a Ubisoft.

Cresce l'attesa per il lancio

Come rivelato nei giorni scorsi da Yves Guillemot, Star Wars Outlaws è il gioco con la campagna marketing più grande nella storia di Ubisoft, il che per gli utenti italiani purtroppo non si è tradotto (let.) in un doppiaggio anche nella nostra lingua.

Kay Vess in uno scontro a fuoco durante la campagna di Star Wars Outlaws

Nonostante questo, c'è senz'altro grande entusiasmo in vista dell'uscita di questo tie-in, che punta a portare sullo schermo l'outlaw fantasy di cui Massive Entertainment ha parlato spesso nei dietro le quinte sullo sviluppo.

In particolare, gli augori hanni spiegato come i personaggi alla Kay Vess e alla Han Solo siano da sempre i preferiti dai fan di Star Wars, rispetto ai ben più noti e iconici Jedi.

