Star Wars Outlaws pare sia il gioco con la campagna marketing più grande nella storia di Ubisoft

Pare che Star Wars Outlaws sia destinato a fare la storia di Ubisoft, almeno dal punto di vista del marketing, visto che il CEO della compagnia, Yves Guillemot, pare abbia riferito che si tratta del gioco dal marketing più costoso nella storia dell'editore francese.

"Quello che stiamo costruendo è un grande lancio per Star Wars Outlaws", ha riferito Guillemot parlando con gli azionisti di Ubisoft. "Questo deriva dal fatto che si tratta di uno dei giochi più attesi quest'anno nell'industria videoludica e si riflette in un sentimento molto positivo da parte della community", secondo il CEO di Ubisoft, nonostante vi siano in verità anche diversi dubbi al riguardo.

Quello che risulta particolarmente interessante è tuttavia il passaggio in cui afferma che le grandi operazioni in corso su Star Wars Outlaws si riflettono anche "nel fatto che stiamo costruendo la più grande campagna marketing mai vista per un gioco Ubisoft".