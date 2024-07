Un nuovo video di gameplay di Star Wars Outlaws ci porta nella tana di un Sarlac

IGN.com ha pubblicato in esclusiva un nuovo video di gameplay di circa dieci minuti di Star Wars Outlaws, che mostra la protagonista Key Vess alle prese con una missione del gioco. Si tratta di gameplay inedito, quindi vi farà sicuramente piacere vederlo.

Per chi non lo conoscesse, Star Wars Outlaws è un gioco d'azione open world ambientato nell'universo creato da George Lucas. Pur rigoroso rispetto al canone della serie, racconta una storia completamente autonoma, che si incrocia in più momenti con i fatti sicuramente noi a chiunque abbia visto almeno i film.