Bose QuietComfort Ultra, le cuffie in offerta per il Prime Day di Amazon

Mancano ormai pochissime ore al termine di Prime Day: per la giornata di oggi, Amazon ha deciso di proporvi le cuffie Bose QuietComfort Ultra con un buon sconto del 6% rispetto al prezzo più basso visto di recente, consentendovi di risparmiare 180 euro rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice. Se siete interessati ad acquistarle non vi resta che cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Le cuffie Bose QuietComfort Ultra sono disponibili in offerta riservata ai clienti Prime a soli 319,95 euro, contro i 499,95 euro del prezzo originale di listino. Le cuffie sono ovviamente vendute e spedite da Amazon, per cui potrete usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.