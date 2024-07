Sony INZONE Buds, gli auricolari da gaming sono in offerta per l'Amazon Prime Day

Le caratteristiche delle Sony Inzone Buds

Realizzati in collaborazione con gli esperti di eSport di Fnatic, le Sony INZONE Buds sono degli auricolari pensati in particolare per il gaming, progettati per risultare leggeri e comodi anche durante lunghe sessioni e garantire un'elevata qualità audio. Supportano la connessione wireless 2.4 GHz tramite il dongle USB Type-C incluso nella confezione e LE Audio, il che significa che potrete collegarli a un'ampia gamma di dispositivi, inclusi PC Windows, PS5 e dispositivi mobile compatibili.

Sony INZONE Buds

Questi auricolari sfruttano la tecnologia Noise Cancelling per limitare i rumori esterni e l'audio spaziale personalizzato in base alla forma dell'orecchio per assicurare l'immersione e la precisioen sonora. La batteria garantisce fino a 12 ore di autonomia con una sola carica e fino a 24 ore con la custudia di ricarica, inclusa nella confezione.