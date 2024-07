Acer Nitro V 16 con NVIDIA GeForce RTX 4060 è in offerta per il Prime Day di Amazon

Le offerte proposte da Amazon Italia per il Prime Day includono anche notebook pensati per il gaming, come l'Acer Nitro V 16 ANV16-41-R0E8, con processore Ryzen 7 8845HS e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, ora disponibile con uno sconto del 17%. Se siete interessati alla promozione, potrete accedere alla pagina dedicata a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo PC portatile è di 1.199 euro, mentre quello promozionale del Prime Day è di soli 999 euro, con un risparmio di 200 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia, con disponibilità immediata alla spedizione.