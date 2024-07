SEGA ha vinto la causa contro un troll di internet che minacciava i suoi dipendenti

SEGA ha pubblicato un comunicato ufficiale sul suo sito istituzionale, in cui viene spiegata la denuncia di questo individuo, un uomo giapponese, che per diverso tempo ha scritto commenti eccessivi e pieni di insulti sui social media contro uno dei suoi impiegati. Siccome con le buone la compagnia non ha ottenuto nulla, ha deciso di passare alle vie legali.

Come saprete internet è la patria dei troll, con persone che si sentono titolate a offendere le altre solo perché protette da uno schermo. Alcuni però non accettano la situazione di buon grado, come SEGA, che ha fatto causa e vinto contro un leone da tastiera che offendeva e minacciava regolarmente uno dei suoi dipendenti.

Il troll è servito

Sottolineando le differenze tra ciò che è tollerato negli Stati Uniti e in Giappone, la corte ha sentenziato che SEGA poteva avere accesso ai dati personali del troll. La compagnia si è quindi messa in contatto con l'uomo che, dopo contrattazione, ha accettato di pagare un risarcimento all'impiegato, per una cifra non specificata. Nemmeno il nome del troll è stato reso noto. Inoltre il troll ha accettato di cancellare i commenti offensivi e di non ripeterli in futuro.

Il logo di SEGA in un occhio

Purtroppo questo è tutto ciò che SEGA ha svelato sulla faccenda e ha invitato a non fare domande sull'argomento, essendo legato a una sentenza di tribunale.

Nel testo però viene specificato quali sono i comportamenti che SEGA ha deciso di non tollerare: "Consideriamo gli atti diffamatori nei confronti dei dipendenti, come minacce e intimidazioni, gravi violazioni dei diritti umani che ledono la dignità dei lavoratori e provocano un deterioramento del clima lavorativo. Non tolleriamo alcun comportamento molesto e, al fine di rispettare tutti i dipendenti e proteggere i loro diritti umani, continueremo a intraprendere azioni appropriate sulla base della nostra Politica di Molestie da parte dei Clienti nei confronti dei dipendenti, ogni volta che riterremo un comportamento come malevolo. Vi invitiamo a prendere visione della nostra Politica di Molestie da parte dei Clienti e ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere la dignità dei dipendenti."