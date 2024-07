Once Human riceverà un nuovo scenario PvP con l'update di settembre

Il riferimento arriva da un recente aggiornamento da parte di NetEase, che ha parlato di alcune novità previste verso la fine dell'estate e in particolare con il grosso aggiornamento previsto per settembre 2024, che dovrebbe portare diverse novità interessanti allo sparatutto multiplayer in terza persona con elementi survival.

Una nuova ambientazione montuosa

"Inoltre un nuovo scenario PvP con una regione montuosa inedita posta nel nord" verrà aggiunto con l'update, oltre a "nuovi mostri e sfide in arrivo", con data di uscita ancora da annunciare in maniera precisa.

Nel frattempo, Once Human continua a macinare numeri impressionanti su Steam.

In questi giorni, Once Human continua a far registrare dei picchi di utenti online contemporanei stabilmente oltre i 200.000 giocatori, cosa che rappresenta un risultato molto convincente per un gioco di questo tipo.

Si tratta di un free-to-play che ci pone in un mondo post-apocalittico in uno stile associato al "new weird", potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Once Human.