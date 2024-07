Qual è il gioco per Nintendo Switch con la grafica migliore? La risposta di Digital Foundry potrebbe stupirvi

Digital Foundry ha pubblicato un'interessante video che analizza quelli i giochi migliori su Nintendo Switch per quanto riguarda il comparto grafico. Tra i candidati troviamo giochi molto blasonati, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder e Xenoblade Chronicles 3, ma tirando le somme il titolo più impressionante secondo i tech enthusiast è Luigi's Mansion 3.

L'ultima avventura del fratello di Mario è stato definito "il gioco tecnicamente più impressionante e anche con un lato artistico molto forte su Nintendo Switch" in grado di raggiungere dei picchi altissimi quanto a illuminazione, qualità dei modelli, fisica e ombre, tanto per Digital Foundry in alcuni casi "sembra genuinamente un gioco realizzato per una console più potente".