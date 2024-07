Star Wars Outlaws ci porterà su di una nuova luna, Toshara: scopriamola in un video diario

Al centro della luna c'è la sua città più importante, Mirogana : un ampio insediamento urbano ricco di opportunità per una fuorilegge come Kay Vess, roccaforte di un potente sindacato criminale con cui dovremo inevitabilmente avere a che fare.

Anche sul piano puramente cromatico, visto che lo scenario risplende per via dell'ambra che emerge dalle rocce e che reagisce alla luce dando vita a scorci estremamente suggestivi , mentre attraversiamo le lande fra le montagne di Toshara.

In Star Wars Outlaws potremo visitare una nuova luna, Toshara , e IGN ha pubblicato un video diario in cui gli sviluppatori del gioco presentano questo scenario inedito, collocato nell'Orlo Esterno e controllato da un governatore imperiale corrotto.

Un luogo pieno di segreti

Alcuni giorni fa il creative director di Star Wars Outlaws ha assicurato che l'open world del gioco sarà diverso dal solito, e nel caso di Toshara potremo apprezzare una narrazione legata allo scenario e ai suoi segreti, come ad esempio la grande quantità di relitti sulla superficie della luna.

Queste navi abbandonate possono essere il punto di partenza di un'avventura che aspetta solo di essere vissuta, e che potrà arricchire la nostra esperienza catapultandoci all'interno di situazioni inaspettate, che spesso si concludono con una preziosa ricompensa.

Per quanto riguarda invece le zone più aperte di Toshara, le vedremo spesso trasformarsi nello scenario di frenetici inseguimenti con le truppe imperiali: in tale frangente, Kay potrà sfruttare alcune peculiarità del terreno roccioso per spiccare spettacolari balzi e seminare i suoi nemici.