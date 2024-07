L'open world di Star Wars Outlaws sarà diverso dal solito, assicura il creative director

Star Wars Outlaws avrà un open world diverso dal solito, nello specifico distante dalla tradizione di Ubisoft con questo genere di esperienze: lo ha assicurato il creative director del gioco, Julian Gerighty, nel corso di un'intervista con GamesIndustry.biz.

"Siamo consapevoli dello stile Ubisoft", ha detto Gerighty. "Tuttavia Massive Entertainment è sempre stata diversa, The Division e The Division 2 erano diversi. In origine Massive era uno studio indipendente, poi uno studio Activision, quindi ha sempre pensato in maniera differente."

"Il DNA di Massive è piuttosto peculiare rispetto a quello di Ubisoft, ma ci sono molte grandi lezioni che si possono imparare dal modo di realizzare giochi dell'azienda, e Star Wars stesso ha suggerito alcuni modi diversi di fare le cose. Volete un esempio?"

"Invece di avere un albero delle abilità e un albero dei potenziamenti come in un gioco tradizionale, qui si cercano degli esperti per creare una sorta di rapporto padawan-maestro all'interno dell'open world, e ciò conduce alle missioni per potenziare il personaggio."