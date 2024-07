Siamo individui o cosa di fronte alle microtransazioni, che ormai rappresentano IL mercato dei videogiochi?

C'è una scuola di pensiero che immagina gli individui come dei liberi pensatori di fronte agli scaffali dei supermercati. Ogni acquisto ha motivazioni strettamente personali e razionali e i gusti non sono discutibili, perché sono il fondamento della libertà di consumo. Quindi, ciò che mettiamo nei nostri carrelli è esattamente ciò che vogliamo prendere.

È innegabile che nessuno obblighi a comprare alcunché, ma ridurre l'ossatura di un sistema economico e sociale alla sola volontà dei singoli esseri che ne fanno parte è una banalizzazione eccessiva in cui sarebbe meglio non cadere.

Senza andare troppo in là, perché non è questo il contesto per farlo, diciamo che un singolo acquisto può essere la risultante di forze molteplici, che indirizzano inconsciamente verso determinate scelte. Il consumatore non lo sa, ma chi deve vendere sì e, in base alla sua forza economica, spenderà grandi risorse per assicurarsi le migliori menti che garantiscano il successo del suo prodotto.

Certo, non parliamo di una scienza esatta, visto che esistono molti fattori esterni da considerare, ma in generale quando mettiamo una mano sullo scaffale per prendere qualcosa, è probabile che abbiamo già subito gli effetti di qualche spinta inconscia, che ci ha fatto scegliere un prodotto piuttosto che un altro.