Windows è in panne, ma Microsoft ha la soluzione: riavviate fino a 15 volte il sistema e risolverete

Capita spesso che le commedie anticipino la realtà, per così dire, come nel caso che ha tenuto banco tutto il giorno e che ha visto un aggiornamento di Windows mettere in ginocchio mezzo mondo. Alcuni giornalisti l'hanno addirittura definita una "pandemia digitale". Del resto gli aerei non sono potuti partire, molti conti bancari sono risultati inaccessibili, e persino gli operatori della sicurezza sono stati colpiti dalla schermata blu della morte (BSOD). Insomma, ci siamo sentiti tutti un po' più fragili.