Svelati tanti dettagli sulle novità di EA Sports FC 25

Mercoledì scorso Electronic Arts ha presentato ufficialmente EA Sports FC 25 con un trailer e con un comunicato con cui ha illustrato alcune caratteristiche. Oggi invece ha pubblicato un approfondimento sulle varie modalità e su alcune caratteristiche , che vi ricordiamo uscirà questo autunno su PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One. Ovviamente non mancano questioni relative agli acquisti in gioco , che pare verranno in qualche modo ampliati.

Tutte le novità

Della rimozione dei contratti in Football Ultimate Team (FUT) abbiamo già parlato, ma c'è anche altro che è stato introdotto. Vediamo: nei Club si può retrocedere; c'è un nuovo negozio dei Club per acquistare oggetti cosmetici per i giocatori; il matchmaking della Lega Club ora dà la priorità alla ricerca di club con abilità simili; ci sono intro complete e "autentiche" delle partite per la modalità Carriera (qualunque cosa voglia dire); il settore giovanile ha accesso a "oltre 160 paesi" da cui prendere promesse del calcio; ci sono più opzioni di personalizzazione durante l'impostazione della carriera; il sistema del morale dei calciatori è stato "raffinato" e si concentrerà sul "trovare il giusto equilibrio" per raggiungere la loro felicità.

Per il resto, Electronic Arts ha promesso che più avanti nel mese pubblicherà altri aggiornamenti sulle varie modalità e le nuove funzioni. Per inciso, a luglio ne sapremo di più sul gameplay, su Rush e su Club. Gli approfondimenti su Ultimate Team e Carriera sono previsti per il mese di agosto.

EA Sports FC 25 verrà lanciato il 20 settembre per chi acquista l'Ultimate Edition del gioco. Chi acquista la Standard Edition potrà accedere al gioco una settimana dopo, il 27 settembre.