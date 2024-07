Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta l'Heavy Bolter con un nuovo trailer

Un trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta l'Heavy Bolter, una delle armi che avremo a disposizione nel gioco e che ci permetterà di spazzare via intere orde di Tiranidi grazie ai suoi proiettili di grosso calibro e ai caricatori estesi.

Si tratta in pratica di una sorta di Gatling pesante e distruttivo, che gli Ultramarine possono utilizzare per supportare le truppe durante una battaglia, andando a sfoltire le fila dei nemici grazie a raffiche intense e mirate, letteralmente capaci di ridurre in pezzi i bersagli.

Come si può vedere nel trailer, l'Heavy Bolter è lo strumento ideale nelle situazioni più complicate, quando ci si trova ad affrontare avversari pesantemente corazzati oppure ampi assembramenti di Tiranidi, che potremo colpire anche rimanendo a debita distanza.

Si tratta peraltro di un'arma straordinaria laddove la si collochi nell'ambito di un'azione cooperativa in cui i nostri compagni dispongono di un equipaggiamento più agile e leggero con cui coprirci eventualmente le spalle.