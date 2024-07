EA Sports FC 25 elimina i contratti da Ultimate Team

Tra le novità meno visibili ma comunque molto importanti per EA Sports FC 25 c'è anche l'eliminazione dei contratti nella modalità Ultimate Team, cosa che sembra andare incontro ai feedback e alle richieste da parte della community, che non ha mai visto molto positivamente questi elementi.

I contratti sono oggetti consumabili che risultano necessari per poter prendere parte alle partite nella modalità Ultimate Team, come una sorta di gettone da spendere per entrare nel match. Sebbene siano materiali che si trovano in abbondanza nel gioco, semplicemente avanzando in questo, erano viste comunque come un ostacolo che rendeva macchinoso l'accesso in partita.

Anche per questi motivi, EA ha dunque deciso di togliere i contratti, rendendo più libera e fluida l'organizzazione di partite all'interno della modalità Ultimate Team, sebbene non sia chiaro se ci sia un altro meccanismo in sostituzione.