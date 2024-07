Netflix ha più di 80 giochi in sviluppo: il multiplayer su Squid Game ha un periodo di uscita

Nonostante sia stato riportato in precedenza che meno dell'1% degli utenti Netflix effettivamente utilizzino i videogiochi proposti all'interno del servizio, sembra che la compagnia abbia comunque intenzione di continuare a investire in questo settore.

Come abbiamo visto, Netflix ha rilevato un boom di abbonati e ricavi nel secondo trimestre 2024 , e la spinta positiva ha contagiato anche la divisione volta allo sviluppo di videogiochi all'interno della piattaforma, che ora prevede di lanciare almeno un titolo nuovo al mese e circa 80 giochi che sono già in varie fasi di sviluppo attivo.

Con i risultati di Netflix , che dimostrano un ottimo andamento della piattaforma con un ulteriore incremento di abbonati registrato, emergono anche grandi piani per quanto riguarda la sezione dedicata ai videogiochi, con più di 80 titoli in sviluppo per la piattaforma e un periodo di uscita previsto per il gioco multiplayer di Squad Game .

In effetti, nei tre anni di impegno in questo ambito, il catalogo di giochi su Netflix è arrivato a oltre 100 titoli disponibili, dunque si tratta a tutti gli effetti di un abbonamento videoludico di notevole calibro.

Netflix Games, il logo

Tra le maggiori novità in arrivo sembra esserci anche questo videogioco su Squid Game, incentrato ovviamente sul multiplayer.

In base a quanto riferito, il titolo in questione dovrebbe arrivare più o meno in corrispondenza della Stagione 2 della serie TV, la quale non ha in effetti ancora una data di uscita fissata, ma non dovrebbe essere troppo lontana, a questo punto.

Il progetto sembra sia di lanciare il gioco nel corso del 2024, dunque entrambe le cose dovrebbero avverarsi nella seconda metà dell'anno, in attesa di ulteriori informazioni. In qualche modo, il titolo dovrebbe seguire la storia dello show televisivo, mettendo in scena le avventure di Gi-hun.