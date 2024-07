Netflix vola alto: boom di abbonati e ricavi nel secondo trimestre 2024

Netflix non rallenta la sua corsa e annuncia risultati finanziari sorprendenti per il secondo trimestre del 2024. Con un incremento di 8,05 milioni di nuovi abbonati, il colosso dello streaming ha superato ampiamente le previsioni degli analisti e raggiunge un totale di 277,65 milioni di abbonati a livello globale, consolidando la sua posizione di leader nel settore.

I risultati finanziari del secondo trimestre mostrano infatti un andamento positivo anche per quanto riguarda i ricavi complessivi, che ammontano a 9.559 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 8.187 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto segue lo stesso trend, raggiungendo i 2.147 miliardi di dollari contro i 1.488 miliardi di dollari del 2023.

Dati Nielsen sulla share televisivo negli Stati Uniti

Un dato significativo è l'aumento del 34% degli abbonati al servizio con pubblicità rispetto al secondo trimestre del 2023, a dimostrazione dell'apprezzamento crescente per questa formula più economica. L'azienda starebbe inoltre testando un nuovo design per la homepage delle sue app TV, con l'obiettivo di rendere la navigazione più semplice e intuitiva.

Continua inoltre a investire nel settore dei videogiochi, con l'ambizioso piano di pubblicare un nuovo titolo al mese. Tra le novità in arrivo, ci sono giochi basati su serie TV di successo come "Too Hot to Handle", "Emily in Paris" e "Selling Sunset". Inoltre, è previsto per la fine del 2024 un gioco multiplayer ispirato al fenomeno globale "Squid Game", in concomitanza con il debutto della seconda stagione.

Ma le novità non finiscono qui: Netflix sta ampliando la sua offerta di contenuti con l'introduzione dello streaming sportivo in diretta. A partire da Natale, negli Stati Uniti saranno trasmesse due partite di NFL, mentre da gennaio 2025 gli appassionati di wrestling potranno godersi la serie WWE Raw direttamente sulla piattaforma.

E voi che cosa ne pensate dei risultati di Netflix? Siete interessati ai nuovi contenuti in arrivo, come i videogiochi e lo sport in diretta? Diteci la vostra nei commenti.