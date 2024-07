PlayStation spende molto più di Xbox in pubblicità in Europa, sostiene un capo marketing di Microsoft

"Dal punto di vista dei fondi investiti , dobbiamo lavorare veramente duro contro i nostri concorrenti", ha spiegato Flatt. "Hanno il beneficio di utilizzare delle quantità di fondi per il marketing che noi non possiamo sfruttare. Adottiamo allora quello che chiamerei un approccio più responsabile, dal punto di vista fiscale, agli investimenti per i media".

In un'intervista pubblicata da MarketingWeek, il capo della divisione marketing di Xbox in Europa , Michael Flatt, ha ammesso candidamente, e quasi con rassegnazione, che PlayStation spende molto di più di Xbox in pubblicità e promozione nel Vecchio Continente, cosa che rende la competizione ulteriormente difficile.

Una situazione sbilanciata

"Non abbiamo il beneficio di grandi budget per i media, dunque dobbiamo cercare di essere un po' aggressivi e tenaci per combattere per quei fondi che, altrimenti, potrebbero andare altrove".

Michael Flatt, capo della divisione marketing di Xbox in Europa

Il discorso di Flatt sembra qui rivolgersi soprattutto internamente, lamentando il fatto che Microsoft stessa non sembra voler investire più di tanto nel marketing della divisione Xbox, almeno in Europa.

Il differente impegno tra Sony e Microsoft nella promozione delle proprie divisioni videoludiche in Europa è ben visibile, se si pensa alla differenza di visibilità tra PlayStation e Xbox, e la cosa viene in un certo senso "denunciata" dallo stesso responsabile del marketing Xbox in Europa, il quale ha riferito di dover essere anche piuttosto aggressivo nel cercare di ottenere e mantenere anche quei fondi limitati messi a loro disposizione.

Questo sembra peraltro rientrare nella visione, riportata in precedenza, di una Microsoft intenzionata a ridurre gli sforzi per la diffusione di Xbox in Europa nel prossimo futuro.