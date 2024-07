Microsoft sta pensando di limitare la distribuzione di Xbox in Europa, dice The Verge

L'informatore di The Verge "ha affermato che l'azienda smetterà di commercializzare le console Xbox in alcuni mercati europei e si concentrerà solo su Game Pass, cloud gaming, PC e controller Xbox."

"A maggio ho ricevuto una soffiata secondo cui Microsoft starebbe cambiando la sua strategia Xbox per il nuovo anno fiscale nelle regioni EMEA", ha scritto Warren, specificando però di non essere riuscito a verificare completamente la questione.

Secondo quanto riportato da Tom Warren sulle pagine di The Verge, Microsoft starebbe pensando di limitare la distribuzione di Xbox in Europa e concentrarsi piuttosto su PC, cloud e Game Pass: l'indiscrezione proviene da una fonte che il giornalista evidentemente ritiene attendibile.

Una possibilità concreta?

Non è un mistero che Microsoft stia facendo molta fatica con le vendite delle console Xbox, e che al contempo abbia ormai da tempo dato il via a un approccio votato a portare il Game Pass su schermi e sistemi differenti. Ironicamente, pochi giorni dopo la soffiata è arrivato l'annuncio dell'app Xbox per i dispositivi Amazon Fire TV Stick.

Sarah Bond

La fonte di The Verge non ha specificato quali siano i paesi europei interessati dal cambio di strategia di Microsoft, ma possiamo immaginare che l'Italia sia uno dei territori in questione, considerando la storica supremazia del marchio PlayStation e il fatto che qui Xbox non abbia mai davvero attecchito.

Secondo Tom Warren, l'appena annunciato aumento di prezzo di Xbox Game Pass punta a portare i nuovi utenti a sottoscrivere un abbonamento di tipo Ultimate, quello che include appunto il cloud, anche solo per intercettare il denaro delle persone che pagano magari solo un mese e poi disdicono.