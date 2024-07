Sony apre la beta di Concord anche agli abbonati a PlayStation Plus per l'early access, ecco date e contenuti

Sony ha annunciato che l'early access alla beta di Concord di questo fine settimana sarà aperto anche a tutti gli abbonati a PlayStation Plus, che dunque potranno provare lo sparatutto multiplayer trail a partire da domani, 12 luglio, alle 19:00 italiane, fino alla stessa ora del 21 luglio.

In precedenza, l'accesso anticipato era appannaggio esclusivo di coloro che hanno preordinato il gioco su PC o PS5 (con in aggiunta 4 inviti da condividere con altre persone), con una seconda beta aperta a tutti, in programma tra il 18 e il 21 luglio. Segnaliamo, inoltre, che il preload per la beta in early access è già disponibile, mentre per quella aperta sarà attivo dalle 19:00 italiane del 17 luglio.