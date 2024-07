I giochi di Dragon Ball sono in offerta su Steam, inclusi Xenoverse 2, Kakarot, FighterZ e DLC

Ad esempio, Dragon Ball Z: Kakarot è in sconto a 14,99 euro, con una riduzione del 75% sul prezzo totale. Se volete accedere da subito anche ai vari DLC usciti dopo il lancio, potrebbero farvi gola anche la Deluxe Edition a 18,39 euro (include il Season Pass 1) e la Legendary Edition a 39,59 euro (include anche il Season Pass 2). In alternativa, i singoli DLC sono in offerta.

Le altre offerta a tema Dragon Ball di Steam

Proseguiamo con Dragon Ball FighterZ. Potrete aggiungere alla vostra collezione il picchiaduro di Arc System Works al prezzo di 9,59 euro, con uno sconto dell'84%. Anche in questo caso, se volete recuperare tutti i DLC pubblicati finora, potrebbe ingolosirvi la Legendary Edition, in sconto a 43,99 euro, che include tutti e tre i FighterZ Pass pubblcati dopo il lancio.

Uno scontro tra Goku e Piccolo in Dragon Ball Z: Kakarot

Segnaliamo infine anche Dragon Ball Z: The Breakers a metà prezzo per 9,99 euro e Dragon Ball Xenoverse 2 a partire da 9,99 euro per la versione standard, mentre la Special Edition è a 29,99 euro, scontata del 40%, e include il Super Pass, i Super Pack 1-4 e i pacchetti Hero of Justice.

Tutte le offerte sopracitate saranno valide fino al 18 luglio, se siete interessati vi rimandiamo alla pagina Steam dedicata a queste promozioni a tema Dragon Ball, che trovate a questo indirizzo. Che ne pensate, approfitterete di questi saldi sulla serie?