Un leak di EA Sports FC 25 svela i calciatori in copertina, nella Ultimate Edition un grande campione italiano

Probabilmente nel giro di poche settimane, se non giorni, Electronic Arts presenterà in via ufficiale EA Sports FC 25 in vista del tradizionale lancio verso fine estate / inizio autunno. Nel frattempo pare che un leak abbia svelato in anticipo i calciatori che appariranno nelle copertine del gioco.

Le indiscrezioni sono state lanciate da prima dall'utente di X @LeanDesign_, che afferma che nella versione della cover della Standard Edition figurerà Jude Bellingham, celebre centrocampista del Real Madrid e della nazionale di calcio inglese.