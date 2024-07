Xbox Game Pass riceverà ulteriori aumenti di prezzo in futuro, un'analista di mercato spiega il perché

"Xbox ha ampiamente massimizzato la sua base di abbonati su console , quindi sta cercando di massimizzare il ricavo medio per utente pagante (ARPPU) e di coinvolgere nuovi abbonati con il precedente prezzo più alto", ha dichiarato Elliot a WFCCTech. "Call of Duty sta per portare più abbonati, quindi il tempismo ha senso. Aspettatevi altri aumenti di prezzo in futuro. L'aumento dei prezzi per PC suggerisce che la crescita sta iniziando a saturare anche in questo settore. Staccare i giocatori PC da Steam è quasi impossibile..."

PC e Xbox Game Pass sono destinati a subire ulteriori aumenti di prezzo in futuro, almeno stando all'opinione di Rhys Elliott, analista di mercato per MIDiA Research, che afferma che i recenti rincari mirano a massimizzare i profitti del servizio ora che si è raggiunto la saturazione su console (e probabilmente anche su PC) prima del lancio di Call of Duty e della spinta lato mobile e cloud da parte del colosso di Redmond.

Microsoft vuole spingere i giocatori ad abbonarsi a Ultimate

Elliot ha parlato anche delle modifiche in arrivo per il livello base di Game Pass. Come forse già saprete, dal 12 settembre non esisterà più (chi è già abbonato continuerà a usufruire dei suoi vantaggi) e sarà sostituito da Xbox Game Pass Standard, un nuovo piano da 14,99 euro al mese, che include il multiplayer online e il catalogo base del servizio, ma senza i giochi al day-one, che arriveranno in un secondo momento (si parla in via non ufficiale di 6 - 12 mesi, con decisioni prese caso per caso).

Lo schema dei tier del Game Pass dopo i rincari e i cambiamenti previsti per il 12 settembre

Ebbene, secondo Rhys questo cambiamento è una strategia sempre votata a massimizzare i profitti del servizio, offrendo una via di mezzo ideale tra il Core e l'Ultimate (da 17,99 euro al mese dopo il rincaro) spingendo allo stesso tempo le vendite dei giochi premium al day-one.

"GP Console non garantisce l'accesso al day-one a giochi non F2P come CoD (l'Ultimate sì), quindi il livello Standard è fondamentalmente un confuso livello legacy che non si adatta alla nuova direzione. Ultimamente Xbox ha nascosto Game Pass Console nel suo store, quindi il cambiamento era nell'aria."

"Sostituto di Game Pass Console, Standard è fondamentalmente Game Pass Core con una libreria di giochi più ampia (e senza first-party day one). Questo livello è il mezzo passo avanti di Xbox dal Core all'Ultimate. La rimozione dei giochi day-one riqualifica anche alcuni utenti che non hanno acquistato Ultimate ad acquistare di nuovo i giochi premium, aumentando ancora una volta l'ARPPU. I ricavi premium cannibalizzati sono stati un enorme costo per Xbox (leggermente compensato dall'accesso anticipato a pagamento)."

Un'immagine con alcune dei giochi degli studi di Xbox in arrivo su Game Pass

"In fin dei conti, questi cambiamenti riflettono la recente strategia di Xbox: vendere ai fan l'Ultimate e aumentare l'ARPPU prima dell'enorme spinta mobile/cloud fuori dalla piattaforma Xbox. PC e console rimarranno importanti, ma questi mercati stanno raggiungendo la saturazione e Xbox ha bisogno di crescita (è una società pubblica in un periodo di efficienza e tagli per le grandi tecnologie)."

Al ragionamento di Elliot, si vanno ad aggiungere le ultime indiscrezioni pubblicate da Tom Warren di The Verge, le cui fonti affermano che Xbox ha intenzione di diminuire il marketing e la distribuzione di console in Europa e altri paesi.