ASUS ROG Ally X: primo incontro con il nuovo handheld, ecco le 5 novità immediatamente percepibili

Dopo l'annuncio del Computex 2024, la nuova ASUS ROG Ally X si appresta a sbarcare sul mercato italiano: in vista del lancio previsto per il 22 luglio, abbiamo avuto la possibilità di provare con mano il nuovo handheld dell'azienda taiwanese. Questo nuovo modello, che si pone come un refresh di metà generazione rispetto a quello originale, porta in dote alcune migliorie del comparto hardware e tante piccole novità sul fronte del design, con l'obiettivo di consegnare ai giocatori una macchina con più autonomia a parità di prestazioni e con un'ergonomia migliorata. ASUS ROG sarà riuscita nel suo intento? In attesa della recensione, proviamo a scoprire insieme le cinque principali novità di ROG Ally X e le differenze che balzano immediatamente all'occhio rispetto alla capostipite ROG Ally.

L'unico SoC disponibile per Ally X rimane lo stesso AMD Ryzen Z1 Extreme che abbiamo imparato a conoscere sulla variante top di gamma di Ally, affiancato però da un comparto memorie completamente rivisto: il nuovo dispositivo è infatti equipaggiato con 24 GB di ram LPDDR5X a 7.500 MHz , un bel passo avanti rispetto ai 16 GB LPDDR5 a 6.400 MHz della sorella "maggiore". Novità anche per quanto riguarda lo storage che offre 1 TB SSD PCIe 4 , raddoppiando la quantità di spazio disponibile grazie all'aggiornamento dello standard che passa da 2230 a 2280, con la possibilità di effettuare l'upgrade della componente con una varietà di scelta molto superiore. Per finire, ROG Ally X migliora la disponibilità di connessioni con un'ulteriore porta USB-C 4.0 con supporto Thunderbolt 4 e DP 1.4, che si aggiunge alla USB-C 3.2 Gen 2 con supporto a DP 1.4 di Ally. Invariato anche il display, che rimane lo stesso 7 pollici con risoluzione Full HD, 120 Hz di refresh rate e picco di luminosità a 500 nits.

Come abbiamo accennato in apertura, ROG Ally X non è la versione 2.0 del handheld PC targato ASUS, ma piuttosto una versione "refresh" dell'originale che mette in campo piccole ma sostanziali migliorie dal punto di hardware, capaci di incidere più sulla "qualità della vita" che sulle prestazioni reali della macchina (con qualche piccolo distinguo che andremo ad approfondire in sede di recensione).

Al di là dell'effettivo aumento di autonomia, che non mancheremo di analizzare nel dettaglio, la nuova batteria migliora anche dal punto di vista della ricarica rapida: Ally X supporta infatti fino a 100 W di ricarica, mentre il modello originale si ferma a 65 W. Va sottolineato però che nella confezione è incluso un alimentatore da 65 W, che non consente quindi di sfruttare al massimo questa nuova caratteristica.

Tanti piccoli miglioramenti ergonomici

Per lo sviluppo di ROG Ally X, ASUS dice di aver ascoltato il feedback degli utenti. Questo processo ha portato ad una serie di cambiamenti che incidono, in maniera più o meno importante, sulla versatilità del dispositivo e che possono essere percepiti appena si prende il dispositivo in mano.



Joystick e D-pad di ROG Ally X

I joystick sono stati riposizionati e sono ora perfettamente allineati alla posizione delle dita, anche grazie alla revisione dei manubri che permettono di tenere saldamente in mano l'handheld. La rinnovata fattura degli stick basata sui potenziometri ALPS promette ora fino a 5 milioni di cicli, un notevole miglioramento rispetto ai 2 milioni del modello originale, con un grip che si avvicina a quello dei migliori controller per console. La natura modulare degli stick permette persino l'upgrade a modelli personalizzati come i celebri Gulikit.

Grandi novità anche per il D-pad che ora diventa a 8 vie, con un design più ampio, texture per il grip sulla croce direzionale e un feedback molto più piacevole. I tasti frontali sono più pronunciati e offrono un "click" molto più presente, mentre bumper e trigger sono stati riposizionati per migliorare il comfort: i secondi in particolare sono realizzati in plastica semitrasparente che regala un effetto visivo notevole.

Il trigger semitrasparente di ROG Ally X

Come abbiamo già detto, il bilanciamento del dispositivo è stato migliorato, tanto che il peso superiore non sembra riservare problemi di sorta: i motori aptici sono stati spostati ai margini dello chassis, così da coincidere con la posizione delle mani. Questa soluzione ha permesso di distribuire il peso in maniera ottimale e al contempo permette di percepire un feedback aptico più pronunciato.

Fondamentale, infine, l'aggiornamento dei tasti dorsali: Ally X porta in dote pulsanti posteriori completamente rinnovati, molto più piccoli e facili da raggiungere con più dita, con un feedback finalmente all'altezza delle altre componenti.

Tra i dettagli meritevoli di essere citati c'è anche la cornice che circonda il tasto di accensione, nonché il sensore tattile, che permette di trovarne la posizione in maniera immediata.