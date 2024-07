The Case of the Golden Idol ha una data di uscita anche su PS4 e PS5, ed è molto vicina

Dopo essere uscito su PC, Nintendo Switch e Xbox, dove è disponibile da qualche giorno attraverso Game Pass, l'ottima avventura The Case of the Golden Idol sta per arrivare anche su PS4 e PS5, con una data di uscita annunciata oggi e davvero molto vicina.

Il publisher Playstack e il team Color Gray Games annunciano dunque che The Case of the Golden Idol arriverà su PS4 e PS5 il 23 luglio, ovvero la settimana prossima, completando così l'operazione di apertura a tutte le piattaforme da parte dell'ottimo titolo in questione.

Si tratta di una premiata avventura investigativa dotata di uno stile molto particolare, dal tratto stilizzato e dalla notevole qualità di scrittura, tanto da risultare una dei migliori titoli del genere negli ultimi anni.