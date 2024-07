Le migliori cuffie da gaming per PS5

Uno degli aspetti da tenere in considerazione è il prezzo e per questo motivo in questo articolo vi proponiamo prodotti di fasce differenti, proprio per venire incontro a ogni tipologia di budget. Chiaramente, con l'aumentare del prezzo migliora la qualità dell'audio, dell'insonorizzazione dai rumori esterni, del microfono e della robustezza dei materiali, con i modelli con connessione senza cavo che solitamente sono più costosi. Ma se non avete grandi pretese e cercare un semplice paio di cuffie per non disturbare o non essere disturbati mentre giocate, non servono cifre esorbitanti.

Sia che vogliate godervi un gioco con la massima qualità audio, senza paura di disturbare o essere disturbati da chi è in casa, sia che necessitiate di un microfono per comunicare con i vostri compagni di squadra, per forza di cose avete bisogno di un buon headset da gaming. In questo articolo elencheremo quelle che a nostro avviso sono le migliori cuffie da accoppiare a PS5 , da quelle con cavo a quelle wireless, per tutti i gusti e portafogli.

Detto questo, parliamo comunque di cuffie ottime per il loro rapporto qualità / prezzo , che adempiono alla loro funzione perfettamente e che ci sentiamo di consigliare a tutti quei giocatori che magari non hanno un budget elevato o a chi vuole un "headset di riserva" da utilizzare quando le cuffie principali sono in ricarica.

Iniziamo con Trust Gaming GXT 415 , un headset cablato leggero ed estremamente economico. Considerando il prezzo consigliato di 19,99 euro, alla portata praticamente di qualsiasi utente, non aspettatevi miracoli: la qualità dell'audio è discreta ma non eccelsa e manca qualsivoglia tecnologia per la cancellazione del rumore e tutte le altre funzionalità che è possibile trovare su prodotti molto più costosi.

Presentano un microfono flessibile, scollegabile e dotato di cancellazione del rumore per una migliore qualità delle conversazioni. Lungo il cavo sono presenti dei pratici pulsanti fisici, permettono di regolare il volume e attivare / disattivare il microfono in maniera istantanea.

Con le HyperX CloudX rimaniamo nell'ambito degli headset con cavo, ma facendo un deciso salto qualitativo rispetto al modello precedente. Pur rientrando in fascia di prezzo bassa, queste cuffie offrono una qualità audio più che buona e sono leggere e comode da indossare anche in lunghe sessioni grazie al telaio in alluminio e i cuscinetti in memory foam.

Si connettono a PS5, PC e altri dispositivi compatibili tramite un dongle USB incluso nella confezione oppure collegandole con il jack da 3,5 mm. Per la ricarica utilizzano un comunissimo cavo USB-C, offrendo fino a 12 ore di utilizzo in gioco.

Includono un microfono retrattile con riduzione del rumore ottimizzata dall'IA e controlli integrati per regolare volume in entrata e in uscita. Il collegamento avviene tramite connessione PlayStation Link a bassa latenza, con la possibilità di ascoltare simultaneamente l'audio da un dispositivo collegato via wireless e uno con bluetooth. Ad esempio, una PS5 e uno smartphone, in modo da poter gestire le chiamate senza interrompere il gioco. La batteria assicura ben 30 ore di gioco con uan ricarica completa e fino 2 ore con soli 10 minuti di ricarica.

Troviamo poi il microfono ClearCast Gen 2 con riduzione del rumore tramite IA, che elimina fino a 25db di rumori di fondo. Il collegamento avviene sia tramite wireless (con il dongle incluso nella confenzione) che tramite bluetooth, con la possibilità anche di connettere simultaneamente due dispositivi. Una singola ricarica garantisce fino a 38 ore di autonomia e anche nei casi in cui abbiate una certa fretta di mettervi all'opera non rimarrete delusi: con soli 15 minuti di ricarica sono garantite fino a 6 ore di utilizzo.

Facciamo un ulteriore balzo, sia in termini di qualità che di prezzi, con le SteelSeries Arctis Nova 7X , un headset wireless compatibile con PS5 a cui non manca davvero nulla. Montano driver magnetici al Neodimio che offrono una qualità sonora altissima, con alti cristallini, medi precisi e bassi profondi, e audio spaziale a 360°. Non manca anche in questo caso il supporto al 3D Audio della console di Sony.

Il fiore all'occhiello di questo headset è la tecnologia Dual Noise Sensor , che elimina i rumori circostanti con il massimo della precisione, controbilanciata dalla modalità Ambient Sound, per non perdere chiamate, notifiche e tutto ciò che ci succedere attorno mentre giochiamo. Le cuffie montano un microfono bidirezionale boom per le comunicazioni con funzione mute. La batteria offre fino 32 ore di utilizzo con una ricarica completa e come le cuffie che abbiamo visto in precedenza si possono collegare simultaneamente a due dispositivi tramite wireless e bluetooth.

Le Sony INZONE H9 sono delle cuffie gaming wireless di fascia alta, progettate per offrire un'esperienza di gioco immersiva e un audio di qualità eccellente sia su PC che su PS5. Grazie alla forma unica del diaframma, riproducono i suoni ad alta e bassa frequenza in modo fluido e realistico, mentre con la tecnologia 360 Spatial Sound, crea un suono spaziale di qualità superiore e garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente.

SteelSeries Arctis Nova Pro

Concludiamo con le SteelSeries Arctis Nova Pro, delle cuffie eccezionali per PS5 (e in generale per qualsiasi piattaforma), per chi non cerca alcun compromesso. Anche in questo caso parliamo di un headset wireless con microfono, caratterizzato da una qualità costruttiva elevatissima, driver magnetici al Neodimio che offrono un sonoro appagante con alti cristallini e bassi profondi e un'ergonomia eccezionale, nonché audio spaziale e cancellazione attiva del rumore.

Se non bastasse, questo headset può essere collegato a due sistemi contemporaneamente e al tempo stesso connettersi a un dispositivo tramite Bluetooth, come ad esempio uno smartphone per mixare in cuffia l'audio di una chiamata, della chat di Discord o della musica. Per quanto riguarda la batteria, è praticamente infinita: le Arctis Nova Pro includono due batterie sostituibili al volo che garantiscono circa 20 ore di utilizzo ciascuna.