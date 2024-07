ashen.reina ci mostra un cosplay di Hermione Granger che dovrebbe ispirare la serie TV di Harry Potter

Harry Potter è una saga in continua espansione e uno dei prossimi futuri prodotti dedicati alla saga sarà una serie TV. Dovremo scoprire le nuove versioni dei personaggi, come Harry, Ron ed Hermione. Parlando proprio di quest'ultima, possiamo iniziare a immaginare come potrebbe essere il personaggio guardando ad alcuni dei migliori cosplay in circolazione, come quello di ashen.reina.

Hermione Granger è una maga nata babbana (ovvero in una famiglia non magica) che riceve l'invito per Hogwarts e diventa una delle migliori studentesse della scuola. Il personaggio appare per la prima volta sul treno di Hogwarts, quando aggiusta gli occhiali di Harry ma ci vuole un po' di tempo perché diventi realmente amica dei due ragazzi.