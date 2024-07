Netflix sta definitivamente eliminando il vecchio piano di abbonamento senza pubblicità

L'informazione è emersa in rete tramite Reddit, come potete vedere poco sotto.

Nel 2023, Netflix ha eliminato quello che all'epoca era il piano di abbonamento col prezzo più basso e senza pubblicità. Precisamente l'aveva eliminato per i nuovi abbonati e per coloro che erano stati abbonati in passato, ma permetteva a chi era già iscritto di continuare a sfruttare tale versione del servizio. Ora nemmeno questi ultimi utenti posso più usare tale versione di Netflix, perlomeno nel Regno Unito e in Canada.

La testimonianza degli utenti di Netflix

Nel post l'utente BritestBowlingBall spiega che "Netflix non mi lascerà usare le ultime settimane del mio abbonamento senza riabbonarmi. Non c'è alcuna opzione per continuare a usare il servizo senza selezionare un nuovo piano".

Le opzioni di abbonamento sono quelle note, ovvero lo standard con pubblicità, lo standard senza pubblicità e il Premium. L'abbonamento Base precedente propone un prezzo a metà tra le due versioni dello standard, con qualità grafica massima pari all'HD (tutti i piano ora sono almeno in Full HD) e un singolo accesso (tutti i piani ora hanno almeno due accessi).

Ovviamente in questo modo si è costretti a usare una versione più costosa oppure risparmiare accettando però di vedere le pubblicità. Non si tratta di una mossa inaspettata in ogni caso, Netflix aveva affermato che nel secondo quarto del 2024 avrebbe proceduto a eliminare questa possibilità partendo con il Regno Unito e il Canada. Ora sta tenendo fede alla promessa.

Voi che abbonamento state usando?

Vi lasciamo infine alle nuove uscite di luglio con poliziotti, anime e vecchie glorie.