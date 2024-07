La serie di CPU AMD Ryzen 9000 riceverà una nuova funzionalità per l'overclock chiamata "Curve Shaper"

Solo qualche giorno fa è emersa la notizia che i nuovi processori AMD Ryzen 9000X3D saranno dotati di un pacchetto di funzionalità inedite per l'overclocking e per la gestione della 3D V-Cache. Sembra però che anche la serie AMD Ryzen 9000 potrà presto godere di una nuova opzione legata all'overclock che promette di migliorare ulteriormente le prestazioni delle CPU e che prenderà il nome di " Curve Shaper ". Proviamo a capire di cosa si tratta.

Le promesse di Curve Shaper

La notizia è stata condivisa da 1usmus, utente di X e autore di alcune applicazioni di tuning per le CPU AMD Ryzen come DRAM Calculator, Hydra e CTR.



Stando alle sue parole, la serie AMD Ryzen 9000 basata su architettura Zen5 porterà in dote una nuova funzionalità per l'overclocking chiamata Curve Shaper che andrà ad inserirsi nel pacchetto AMD Curve Optimizer, uno dei due tool per l'overclock supportati anche dalle CPU con 3D V-Cache. Possiamo quindi immaginare che Curve Shaper sarà supportato anche dalla serie Ryzen 9000X3D.

Curve Optimizer (CO) è una funzionalità integrata nel BIOS delle schede madri basate su chipset AMD che consente di effettuare un'ottimizzazione precisa delle frequenze e delle tensioni della CPU. Come ha spiegato 1usmus, attualmente gli utenti devono selezionare curve che possano essere stabili sia alle alte che alle basse temperature, per l'intero intervallo del carico di lavoro.

Grazie a Curve Shaper sarà invece possibile controllare il CO per tutto il range di temperatura, eliminando i limiti che si riscontrano sulla parte più bassa della curva quando si raggiungono temperature elevate.

La tabella completa di Curve Shaper pubblicata da 1usmus

Curve Shaper, Curve Optimizer e Precison Boost Overdrive sono solo alcune delle funzionalità che saranno offerte dalle nuove CPU Zen 5 e probabilmente AMD ha in serbo altre novità che non sono ancora state svelate. Per saperne di più bisognerà attendere ancora poche settimane.