Xbox Series X è più potente di PS5, ma solo sulla carta e ancora per poco: PS5 Pro sta arrivando

Stavolta sembrava davvero che Microsoft ce la potesse fare: se non a totalizzare vendite superiori (e a "vincere la generazione", dunque), quantomeno a stabilire una gerarchia prestazionale che avrebbe dovuto vederla avvantaggiata rispetto a Sony. E invece no: Xbox Series X è più potente di PS5, ma solo sulla carta.

La maggiore delle due console della casa di Redmond vanta una componentistica più sofisticata e la sua GPU riesce a esprimere una capacità computazionale pari a 12 TFLOPS contro i 10,23 di PlayStation 5, eppure nei giochi questa pur netta differenza di fatto non s'è mai vista.

Tutt'altro: ci troviamo probabilmente di fronte alle due piattaforme più simili di sempre da questo punto di vista, perfettamente parificate in termini di performance nei giochi delle terze parti (gli unici validi per un confronto diretto, chiaramente) e dunque capaci di distinguersi solo per le esclusive e alcune funzionalità specifiche.