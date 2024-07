Xbox Series X è più potente di PS5 ma non lo dimostra, e Digital Foundry crede di aver capito perché

Xbox Series X è più potente di PS5 ma non lo dimostra: nonostante specifiche tecniche superiori per la console Microsoft, ci sono giochi che girano meglio sulla piattaforma Sony e finora non è stato semplice capire come mai accadesse. Digital Foundry, però, crede di aver finalmente trovato una risposta.

Come sappiamo, sulla carta Xbox Series X è equipaggiata con una GPU capace di esprimere 12 TFLOPS di potenza, in combinazione con una banda passante pari a 560 GB/s per la memoria, contro i 10,23 TFLOPS di PS5 e una banda passante pari a 448 GB/s.

Differenze importanti, che tuttavia nella maggior parte dei casi non producono risultati visibili, specie quando ci sono tecniche come la risoluzione dinamica a risolvere eventuali limiti prestazionali. A conti fatti, stiamo assistendo alla generazione di console con le performance più simili di sempre.

Digital Foundry ha ricordato che negli anni sono spuntate diverse teorie per provare a spiegare questo fenomeno, come ad esempio la suddivisione della memoria di Xbox Series X in due gruppi dalla velocità differente, ma stando ad alcuni sviluppatori di giochi tripla A la questione è un'altra.