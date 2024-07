AMD Ryzen 9000X3D: Overclocking completo e nuove funzionalità 3D V-Cache

E con la prossima generazione di CPU Ryzen 9000X3D, basate su Zen 5, AMD non solo promette di migliorare le prestazioni di base, ma anche di offrire agli utenti la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco tramite l'overclocking.

AMD ha da spesso stupito con le sue CPU Ryzen dotate di tecnologia 3D V-Cache , considerate tra i migliori processori per il gaming. Il Ryzen 7 7800X3D, in particolare, ha ottenuto risultati di vendita eccezionali grazie alle sue prestazioni e all'efficienza energetica.

La storia delle CPU AMD con 3D V-Cache ha avuto inizio con la prima generazione basata su Zen 3, rappresentata dal Ryzen 7 5800X3D. All'epoca, la tecnologia 3D V-Cache era ancora relativamente nuova e AMD ha adottato un approccio conservativo, gestendo con precisione temperature e tensioni e non offrendo opzioni di tuning.

AMD 3D V-Cache in Ryzen 7 5800X3D

Con la seconda generazione, basata su Zen 4 e introdotta con la serie Ryzen 7000, AMD ha aperto alcune opzioni di tuning per gli appassionati, consentendo il supporto a Precision Boost Overdrive e Curve Optimizer, insieme alle capacità di overclocking della memoria EXPO.

La vera novità pare però arrivare con la prossima generazione di CPU Ryzen 9000X3D, basate su Zen 5. AMD ha anticipato alcune interessanti funzionalità, tra cui il supporto completo all'overclocking. Questo significa che gli utenti potranno regolare manualmente le impostazioni per ottenere prestazioni ancora più elevate, aprendo nuove possibilità per gli appassionati di overclocking.

Oltre all'overclocking completo, è stato confermato il supporto per l'overclocking della memoria e per le DDR5, ma ci si aspetta che AMD introduca ulteriori novità nelle CPU Ryzen 9000X3D nelle prossime settimane, visto che l'azienda ha promesso differenze "fighe" per la prossima generazione della serie Ryzen 9000X3D con 3D V-Cache.

E voi che cosa ne pensate del supporto completo all'overclocking nelle nuove CPU Ryzen 9000X3D? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.