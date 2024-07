Capcom ha acquisito Minimum Studios, che si è occupata della animazioni di alcuni suoi giochi

Capcom si potenzia

Minimum Studios è stato fondato nel 2018 ed è specializzato in animazioni per i videogiochi, come sottolineato da Capcom nel comunicato ufficiale dell'acquisizione. "Il punto di forza di Minimum Studios è la produzione di animazioni per lo sviluppo di videogiochi consumer per uso domestico e lo studio ha lavorato su importanti titoli di Capcom in passato," possiamo leggere.

Uno dei personaggi di Dragon's Dogma 2 pronto ad agire

"Capcom ha deciso di rendere lo studio sua società sussidiaria per rafforzare in modo sostenibile le sue capacità di sviluppo e tecnologiche, con l'obiettivo di raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di vendere 100 milioni di unità all'anno".

"In futuro, Capcom continuerà a esplorare l'acquisizione delle tecnologie necessarie per migliorare lo sviluppo dei suoi giochi."

Proprio la collaborazione con Capcom ha permesso a Minimum Studios di aprire una seconda sede lo scorso dicembre: "Eccelliamo nella produzione di animazioni per videogiochi, personaggi, VR, motion capture, film e pubblicità." Si può leggere sul sito ufficiale della compagnia. "La nostra esperienza è nella produzione di animazioni per giochi, film e pubblicità. Con le nostre competenze professionali, la ricca esperienza e modo efficiente di lavorare, ci sforziamo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e attirare una clientela di alta qualità, creando così un circolo virtuoso di successo."