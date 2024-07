Luigi's Mansion 2 HD spaventa tutti nel Regno Unito, anche EA Sports FC 24: è primo in classifica

Remake o no non fa differenza, quando Nintendo lancia uno dei suoi titoli è in grado di fare sempre rumore e, anche in questo caso, Luigi's Mansion 2 HD si è piazzato subito in prima posizione nella classifica delle vendite software nel Regno Unito, relativa alla settimana scorsa.

Certo, ha contribuito il fatto che non vi siano state altre uscite di grande rilievo in un periodo piuttosto fermo per il mercato videoludico (sul fronte dei titoli completi retail, escludendo dunque Elden Ring: Shadow of the Erdtree), ma è comunque notevole il risultato, per un remake di un gioco uscito su Nintendo 3DS nel 2013.

L'unica altra new entry di rilievo nella medesima settimana è stata in effetti Super Monkey Ball Banana Rumble, che ha debuttato alla posizione 16 della classifica UK, dunque non c'è stata particolare concorrenza sul fronte delle novità, sempre e solo per quanto riguarda il mercato fisico.