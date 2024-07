Apple punta su una maggior durata di iPhone e iPad: ecco come vuole fare e perché

Apple starebbe puntando sulla durabilità dei suoi dispositivi come strategia per contrastare il rallentamento delle vendite e il crescente trend dei consumatori a tenere i loro dispositivi più a lungo. L'azienda starebbe investendo in nuove tecnologie, aggiornamenti software e servizi di riparazione potenziati per garantire una maggiore longevità ai suoi prodotti.

In un contesto economico in cui i consumatori sono sempre più attenti alle spese, Apple sembra aver compreso che la promessa di una maggiore durata dei suoi dispositivi potrebbe essere un incentivo all'acquisto. Secondo Mark Gurman, nella sua newsletter "Power On", Apple starebbe mettendo in atto diverse misure per garantire che i suoi prodotti durino il più a lungo possibile.