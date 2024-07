Arc System Works ha una nuova filiale europea, che si occuperà di vendere i suoi giochi

L'annuncio

"Arc System Works è lieta di annunciare oggi l'apertura della sua filiale europea, Arc System Works Europe." inizia il comunicato ufficiale, per poi proseguire: "Lo sviluppatore ed editore di acclamate serie di picchiaduro 2D come Guilty Gear, Arc System Works, amplia le sue attività sul territorio europeo con l'apertura di una filiale a Parigi, Francia.

Il logo di Arc System Works

Dopo aver festeggiato il suo 36° anniversario, Arc System Works mira a crescere ulteriormente in Europa come sviluppatore e publisher di fama mondiale. D'ora in poi, Arc System Works Europe avrà il compito di creare momenti indimenticabili per i giocatori europei."

Arc System Works fu fondata nell'ormai lontano 1988 a Yokohama, dove si trova ancora la sua sede principale. I suoi primi videogiochi furono delle conversioni per Master System e NES di coin op molto famosi, come Double Dragon, Vigilante e Ghouls 'n Ghosts. Negli anni è diventata famosa per le sue serie di picchiaduro 2D tecnici, come i già citati Guilty Gear e i BlazBlue. Molto famosi anche alcuni suoi titoli sviluppati su licenza, in particolare Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Arena e Granblue Fantasy Versus.