Alan Wake 2: The Lake House, la seconda espansione, ha il mese di uscita ufficiale annunciato da Remedy

In ogni caso, c'è ora una finestra temporale più precisa in cui piazzare questo secondo frammento di storia che va a comporre il bizzarro quadro della storia di Alan Wake 2, che si è espanso già il mese scorso con l'arrivo di Night Springs, la prima espansione che ha portato con sé tre storie nuove con altrettanti protagonisti.

Alan Wake 2: The Lake House sarà disponibile a ottobre 2024 , ovvero lo stesso mese in cui verranno messe a disposizione anche le edizioni fisiche di Alan Wake 2 . Sebbene non ci sia ancora una data precisa, il fatto che le edizioni fisiche siano previste per il 22 ottobre e che queste comprendano entrambe le espansioni fa pensare che The Lake House sia previsto prima di tale data o nello stesso giorno.

Alan Wake 2 continua ad ingrandirsi e lo farà anche questo autunno con la sua seconda espansione, intitolata The Lake House e ora con un mese di uscita ufficiale annunciato da Remedy, insieme a qualche vago dettaglio sulla sua storia.

Vedremo il cross-over con Control?

Non ci sono ancora molte informazioni sui contenuti di The Lake House, ma potrebbe rappresentare un collegamento più diretto con il mondo di Control, che come sappiamo fa parte dello stesso universo connesso di Remedy.

Jesse Faden di Control in Alan Wake 2: Night Springs

Sembra infatti che la storia abbia a che fare con "un'organizzazione governativa indipendente", che potrebbe essere il Federal Bureau of Control (FBC).

Il titolo, The Lake House, si riferisce infatti alla struttura presso il Cauldron Lake a Bright Falls, dove questa misteriosa organizzazione sta conducendo "ricerche segrete", cose che sembrano ricordare da vicino le situazioni viste in Control, con il collegamento tra i due giochi che era stato già annunciato da Remedy in passato.

