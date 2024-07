I giochi in uscita a luglio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Il pensiero corre ad esempio verso The First Descendant, il promettente looter shooter free-to-play di Nexon che prende molto in prestito da Warframe, ma le possibilità sono tante: da Zenless Zone Zero a Nobody Wants to Die, da Dungeons of Hinterberg a Flintlock: The Siege of Dawn, chi riuscirà a stupirci?

Luglio si conferma anche quest'anno un mese caldo, vacanziero e dunque caratterizzato da un numero limitato di nuove uscite su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch . I giochi, ad ogni modo, non mancheranno e fra i titoli più interessanti in arrivo potrebbero anche esserci alcune grandi sorprese.

L'ultima espansione di Final Fantasy 14, Dawntrail ci rimette al comando del Guerriero della Luce per una nuova, appassionante missione che si svolge stavolta nella città di Tuliyollal , cuore di un impero sconvolto dalle lotte per il trono. Ebbene, il nostro compito sarà quello di schierarci al fianco di uno dei contendenti, nel tentativo di placare il conflitto una volta per tutte.

The First Descendant

In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 2 luglio

Il looter shooter free-to-play di Nexon fa finalmente il proprio debutto a luglio, nel tentativo di consegnarci un'esperienza magari non originalissima nelle sue meccaniche ma caratterizzata da un impianto solido proprio in quanto ben collaudato. The First Descendant è questo e altro ancora: un'appassionante avventura ambientata in un futuro distopico in cui gli esseri umani lottano per la sopravvivenza contro una razza di spietati invasori alieni.

Partendo dalla città-fortezza di Albion, nel gioco dovremo metterci al comando di uno dei Discendenti, i potenti guerrieri a difesa della Terra, e affrontare orde di nemici all'interno di frenetiche battaglie in cooperativa, in cui ci troveremo davanti anche enormi e letali boss da combattere coordinando le azioni con i nostri compagni. Avete letto il nostro provato di The First Descendant?