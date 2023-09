Dungeons of Hinterberg, un action-RPG ambientato in una rivisitazione fantasy delle Alpi

Le fattezze, almeno per quello che abbiamo avuto modo di vedere e testare in prima persona, sono quelle di un progetto che punta sul carattere, sulla personalità, anche a discapito di una certa cura di fondo. Al di là di qualche sbavatura, difatti, siamo rimasti piacevolmente sorpresi da un titolo artisticamente vivido, caratterizzato da una certa varietà in termini di gameplay.

Turisti di dungeons

L'art design di Dungeons of Hinterberg ricorda per certi versi quello del bellissimo SEASON: A Letter to the Future

Nel bizzarro mondo immaginato da Microbird Games, fare i turisti a caccia di dungeon è tremendamente alla moda. Non spiagge bianche da instagrammare, né tanto meno monumenti dal valore storico imprescindibile da visitare. Dungeon. A caccia di tesori, certo, ma anche di enigmi, mostri, guai in cui gettarsi.

Luisa è una di questi avventurieri in cerca di emozioni forti. Equipaggiata solo di zaino e del suo sguardo vivace e curioso, ha viaggiato a lungo per giungere in quella che può definirsi a tutti gli effetti una versione fantasy delle Alpi austriache, setting del mondo reale che ha fornito la base, narrativa e paesaggistica, per dare vita alla lore e ai panorami del gioco. Sebbene gli sviluppatori presenti durante la prova, pur incalzati a riguardo, non siano stati in grado di identificare nello specifico quali miti e leggende autoctone abbiano ispirato la definizione dei contorni creativi del progetto, nemici, personaggi incrociati, magie viste all'opera, rimandano inequivocabilmente a figure classiche del folclore dell'Europa continentale.

Non ci è ben chiaro come si svilupperà la trama alla base del gioco. Le premesse, tuttavia, fanno presagire una progressione che difficilmente toccherà tematiche di un certo impatto, lasciando che sia il contesto, la magia sprigionata dai luoghi ad affascinare il videogiocatore. Contesto, magia e NPC che incontrerete lungo il percorso.

Dungeon of Hinterberg, difatti, punta forte sulla componente sociale, uno dei due ambiti in cui il gameplay della produzione è perfettamente bipartito. Al termine di ogni giornata virtuale, difatti, Luisa tornerà nel borgo che funge da hub per le sue avventure. Ad attendervi ci sarà una lunga lista di personaggi con cui chiacchierare, stringere legami, interagire in vario modo. Fare amicizia non sarà utile solo per approfondire trama e lore di gioco. Certi abitanti saranno ovviamente lieti di affidarvi nuove missioni, indicandovi la posizione geografica di alcuni dungeon da esplorare. Allo stesso tempo, creando legami profondi e duraturi, alcuni di loro decideranno persino di insegnarvi nuove tecniche offensive, magie, ricette per creare pozioni e quant'altro.



Non mancano diversi elementi folcloristici a caratterizzare trama e scenari di Dungeons of Hinterberg

L'anima ruolistica del titolo, per farla breve, sarà interamente gestita nel centro cittadino. La progressione di Luisa, ogni statistica, abilità, oggetto d'equipaggiamento, dipenderà interamente da uno specifico personaggio e dal rapporto che riuscirete ad instaurarci. Non è ancora chiaro se basterà parlarci ad ogni sosta nella hub, se si dovranno completare missioni specifiche, se, soprattutto, stringendo relazioni con alcuni personaggi, si perderà la possibilità di contare sui servigi di altri.

Di sicuro, l'idea è di per sé originale, potenzialmente intrigante. Al momento, tuttavia, abbiamo troppi pochi indizi in possesso per giudicare in qualsiasi modo quest'anima di Dungeons of Hinterberg. Durante la prova abbiamo potuto esplorare velocemente alcuni vicoli del borgo, scambiare qualche parola con alcuni personaggi, capire chi fosse il fabbro della situazione, ma tutto il resto è attualmente avvolto nel mistero più fitto. Più chiara la situazione per quanto concerne invece l'altra parte costituente del progetto, quella rappresentata dalle fasi di esplorazione e combattimento.



In Dungeons of Hinterberg, accederete ai livelli veri e propri tramite questi particolari portali

Nella demo, abbiamo potuto prendere confidenza con il sistema di combattimento esplorando un sentiero che puntava verso la cima di una montagna. Estasiati dal coloratissimo panorama, reso ancora più suggestivo dalle cime immerse nelle nuvole che ci sovrastavano, abbiamo affrontato in serie alcune orde di goblin.

Per quanto riguarda la lotta a distanza ravvicinata, Dungeons of Hinterberg ci è sembrato puntare sulla semplicità. Attacco pesante, leggero, parata, schivata. Nulla di particolarmente complesso, soprattutto in termini di concatenazione di affondi e fendenti. Ai nemici bastavano un paio di colpi subiti per finire al tappeto e al di là della semplicità di fondo delle battaglie, abbiamo lamentato una lieve latenza nei comandi e una generale inerzia di movimento della protagonista.

Siamo certi che nel corso dell'avventura proposta da Dungeos of Hinterberg entrerete in possesso di molti altri incantesimi

La situazione si è fatta più interessante non appena abbiamo alternato gli attacchi fisici con quelli magici. Questi erano di due tipi: una sorta di frusta, capace anche di trascinare i nemici, e una specie di bomba a detonazione controllata. Menare fendenti ai nemici più vicini, mentre si facevano saltare in aria i goblin più distanti, è stato sicuramente divertente, sebbene sia chiaro sin da ora che la creatura di Microbird Games non passerà agli annali per il suo sistema di combattimento.

Per fortuna il gioco ha anche altro da offrire. Nella sua linearità, il sentiero montuoso si apriva a qualche bivio, introducendoci a piccole radure in cui recuperare oggetti utili per l'inventario. Al tempo stesso, una volta raggiunto il dungeon vero e proprio, abbiamo potuto valutare la bontà del design dei livelli quando declinato alla proposizione e risoluzione di enigmi.

Dungeons of Hinterberg sembra ambientato in una sorta di ucronia fantasy, sospesa nel tempo

Se i goblin non sono mai mancati in questa nostra scampagnata, al chiuso Dungeons of Hinterberg ha voluto mettere alla prova anche la nostra materia grigia. In alcuni casi, per esempio, abbiamo dovuto usare le bombe generate tramite la magia come pesi per attivare determinati meccanismi. In altri, si è trattato di sbloccare i percorsi dei carrelli da miniera, prima di saltarci sopra per raggiungere aree altrimenti irraggiungibili.

Nulla di realmente originale, beninteso, ma in un paio di occasioni gli sviluppatori ci hanno messo in difficoltà, vuoi per la loro capacità di nascondere nello scenario elementi fondamentali per la risoluzione dell'enigma di turno, vuoi per l'effettiva complessità del puzzle.



Nella nostra prova con Dungeons of Hinterberg siamo rimasti stupidi dalla genialità di un paio di puzzle

Se sul fronte artistico ci siamo già sommariamente espressi, un ultimo commento lo merita il comparto tecnico del gioco. Texture, modelli poligonali ed effettistica, per quanto non stupefacente, sono certamente degni degli hardware attualmente in commercio. Purtroppo, durante la nostra prova i cali di frame rate sono stati frequenti e in certi casi piuttosto notevoli. Fortunatamente, in assenza di una meglio specificata release date prevista nel corso del prossimo anno, non mancherà certo il tempo di sistemare questa magagna.