PS Store: un sistema di votazione a cinque stelle è stato aggiunto per valutare i giochi PS5 e PS4

Chiaramente, è possibile dare un voto unicamente se si possiede il gioco (acquistato od ottenuto in altro modo, ad esempio tramite PS Plus). È anche possibile vedere esattamente in che modo sono stati distribuiti i voti, divisi da uno a cinque. In questo modo, si potrà verificare se vi sono opinioni estremamente contrastanti sul prodotto.

Come potete vedere nell' immagine qui sopra di Pushsquare , la votazione è visibile nella pagina prodotto, poco sotto il logo del nome del gioco e poco sopra la funzione di acquisto/download/selezione della versione. Premendo sul sistema di votazione è possibile a propria volta dare un voto in stelle.

Le pagine prodotto del PS Store permettono ora di assegnare ai giochi PS4 e PS5 un voto con un sistema a cinque stelle. Il tutto è stato segnalato da alcune testate americane e, sulla base di una nostra verifica tramite PS5 avvenuta al momento della scrittura, il tutto non pare essere ancora attivo in Italia. Non vi sono stati annunci ufficiali da parte di Sony, per il momento, quindi supponiamo che il sistema sia ancora in fase di lavorazione.

Review bombing anche su PlayStation Store?

Il PlayStation Store si modernizza un poco?

Il nostro primo pensiero su questo sistema è che in alcuni casi diventerà un nuovo spazio per effettuare review bombing. Nel caso di seri problemi, è positivo che il pubblico possa dire la propria anche su PlayStation Store e aiuterà gli utenti meno esperti a notare che vi è qualcosa di strano legato al gioco che stanno per acquistare.

Al tempo stesso, sappiamo bene che alle volte il review bombing viene usato per i motivi sbagliati. Dovremo vedere come andranno le cose. Non aiuta poi il fatto che - a differenza di un sistema come quello di Steam - non è possibile vedere esattamente chi ha lasciato la recensione e quanto tempo ha giocato al videogioco. Non è nemmeno possibile scrivere una recensione testuale, come è ovvio visto che parliamo di un sistema console: sarebbe interessante un ampliamento del sistema tramite mobile e computer.