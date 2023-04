Horizon Forbidden West Burning Shores: Metacritic risponde al review bombing per il DLC "woke"

Come vi avevamo già segnalato, Horizon Forbidden West Burning Shores è stato attaccato da una certa fetta di giocatori a causa dei suoi contenuti "woke" (evitiamo di essere più precisi per non farvi spoiler). Precisamente, vi è stato un classico review bombing tramite Metacritic, dove il DLC ha per ora un voto utente pari a 4.0, rispetto al 82/100 della critica specializzata. Non è la prima volta che qualcosa di simile accade ma in questo caso Metacritic/Fandom (Fandom possiede Metacritic) ha deciso di rispondere affermando di star evolvendo il processo di moderazione per limitare il problema in futuro.

Precisamente, la compagnia ha affermato: "Fandom è un luogo di appartenenza per tutti i fan e noi prendiamo molto seriamente la fiducia e la sicurezza online in tutti i nostri siti, compreso Metacritic. Metacritic è consapevole delle recensioni abusive e irrispettose di Horizon Forbidden West Burning Shores e abbiamo un sistema di moderazione in atto per tenere traccia delle violazioni dei nostri termini d'uso".

"Il nostro team esamina ogni singola segnalazione di abuso (incluse, ma non solo, quelle di tipo razzista, sessista, omofobo, insulti ad altri utenti, ecc) e se si verificano violazioni, le recensioni vengono rimosse. Stiamo attualmente evolvendo i nostri processi e strumenti per introdurre una moderazione più severa nei prossimi mesi".

È un peccato che non siano stati dati dettaglio più specifici sulle misure che saranno prese, ma perlomeno sappiamo che la situazione migliorerà nel corso del tempo. Lo scopo di un sito come Metacritic, soprattutto per quanto riguarda il voto degli utenti, è di avere un'idea a colpo d'occhio dei punti di forza e di debolezza di un gioco. Se però un prodotto viene "bocciato" perché omofobia/razzismo/sessismo si mettono in mezzo, il giocatore non ha alcun modo per capire se il videogioco è interessante o meno.

In ogni caso, una media voto utenti bassa su Metacritic non influenzerà troppo il futuro della saga. Guerrilla ha già confermato la "prossima avventura di Aloy" e ha riconfermato "il gioco online".