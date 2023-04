Star Wars Jedi Survivor: EA chiede di non fare spoiler, alcune copie sono già in circolazione

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o perlomeno lo sarà in via ufficiale. Come purtroppo spesso accade, però, sono già in circolazione una serie di copie fisiche del gioco, quindi qualcuno ha già modo di iniziare a giocare. Electronic Arts - editore - ha quindi chiesto di non fare spoiler.

Il messaggio è stato condiviso tramite Twitter dall'account EA Star Wars, come potete vedere poco sotto. La compagnia ha scritto: "Nessuno spoiler! Siamo più che felici che tutti possano vivere l'esperienza di Star Wars Jedi Survivor questa settimana! Chiediamo di pensare agli altri e di evitare di condividere spoiler. E ricordate, BD vi guarda!"

Ovviamente una richiesta di questo tipo da parte di EA non basterà a convincere chi si diverte a rovinare la sorpresa agli altri giocatori tramite internet, quindi il nostro consiglio è di fare attenzione in questi giorni, o in generale fino a quando non acquisterete Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor è di certo uno dei giochi più attesi del momento. Infatti il gioco è già al terzo posto su Steam. Vi ricordiamo anche che se avete prenotato la versione digitale avete la possibilità di fare il precaricamento: ecco date e orari di preload e sblocco per PS5, Xbox Series X|S e PC.