Classifica Steam: Star Wars Jedi: Survivor è già al terzo posto, Steam Deck è in vetta

Come ogni martedì SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi, che vede al primo posto Steam Deck, seguito da Call of Duty: Modern Warfare 2. Nonostante non sia ancora uscito, Star Wars Jedi: Survivor ha già conquistato il terzo posto, segno che i preordini sulla piattaforma di Valve stanno andando piuttosto bene.

Di seguito la top 10 di Steam della settimana del 18 - 25 aprile 2023:

Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Survivor Red Dead Redemption 2 Wartales GTA 5 FIFA 23 Resident Evil 4 Remake Sea of Thieves 2023 Edition Cyberpunk 2077

Considerando che non ci sono state uscite di grande spessore nell'arco degli ultimi sette giorni, la classifica di Steam di questa settimana fondamentalmente è stata fortemente influenzata dalle offerte proposte dallo store di recente. Non a caso Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA 5 sono o sono stati recentemente proprosti a prezzo ridotto e lo stesso vale per Sea of Thieves 2023 grazie alle promozioni a tema Xbox Game Studios.

Rispetto alla scorsa settimana Wartales è salito di una posizione classificandosi quinto. Si tratta di un GDR di Shiro Games che si distingue per una grande profondità e libertà d'azione di cui potrete leggere la nostra recensione. Bene anche Resident Evil 4 Remake le cui vendite rimangono stabili, nonostante abbia già superato il tetto dei quattro milioni di unità.