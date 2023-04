Classifica Steam: Resident Evil 4 scende all'ottavo posto, Call of Duty primo in promo

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha riconquistato la vetta della classifica Steam a diversi mesi dal lancio grazie alle attuali promozioni sull'acquisto del gioco, scontato del 35%, mentre Resident Evil 4 è sceso in ottava posizione rispetto alla scorsa settimana.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell Steam Deck Total War: Warhammer 3 Total War: Warhammer 3 - Forge of the Chaos Dwarfs Wartales Cyberpunk 2077 Resident Evil 4 FIFA 23 Boundary

Capace di vendere 4 milioni di copie in due settimane, Resident Evil 4 ha insomma dovuto cedere il passo alle offerte, che riguardano non solo lo sparatutto prodotto da Activision ma anche alcuni altri titoli tornati alla ribalta nella top 10.

Fra le novità spicca il sesto posto di Wartales, l'RPG di Shiro Games che si distingue per la grande profondità e per l'inedita libertà d'azione per quanto concerne la costruzione e la personalizzazione del party: ne abbiamo parlato nella recensione di Wartales.

È una new entry anche Boundary, lo sparatutto spaziale a base multiplayer di Studio Surgical Scalpels, disponibile in accesso anticipato dallo scorso giovedì: il percorso di miglioramento del gioco va osservato con attenzione.