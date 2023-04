NVIDIA RTX 4060 Ti: possibile prezzo e periodo di uscita per la nuova GPU

PCGamer ha effettuato una raccolta di voci di corridoio e indizi andando a stringere il cerchio su un possibile prezzo e periodo di uscita per NVIDIA RTX 4060 Ti, nuovo modello delle schede video NVIDIA di ultima generazione che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

In particolare, diverse fonti concordano con un'uscita prevista per il mese prossimo, ovvero maggio 2023, con data ancora non meglio precisata. Non sono informazioni ufficiali, ma vari leaker puntano verso questo periodo, come riferito anche dallo youtuber RedGamingTech che riporta anche qualche possibile informazione sul listino.

Il prezzo della NVIDIA RTX 4060 Ti avrebbe essere di circa 450 dollari, almeno per quanto riguarda il prezzo consigliato sul mercato nord americano e salvo le varie fluttuazioni che ci saranno sul mercato effettivo in termini di street price e tra un paese e l'altro.

Si tratterebbe di un prezzo piuttosto aggressivo, considerando che è solo di 50$ superiore all'attuale RTX 3060 Ti, probabilmente più basso delle aspettative per una scheda che promette prestazioni superiori a RTX 3070, che di suo è una scheda ancora vicina al prezzo di 500 dollari.

Resta comunque opinabile la politica intrapresa da NVIDIA, che sta attirando diverse critiche da parte degli appassionati: a fronte di incrementi più contenuti, in termini di hardware, rispetto a quelli visti in altri passaggi generazionali (giustificati da un più ampio affidamento a soluzioni miste di miglioramento dell'immagine attraverso DLSS e Frame Generation), si tratta comunque di aumenti di prezzo ben tangibili rispetto ai precedenti modelli corrispondenti.

Alcune specifiche tecniche di NVIDIA RTX 4060 Ti erano emerse già in voci di corridoio precedenti: si parla della piattaforma AD106 (la stessa di RTX 4070), con 4352 CUDA Core e Clock a 2.535 MHz, ma l'aspetto visto come più problematico sarebbe la VRAM da 8GB. In ogni caso, attendiamo informazioni ufficiali da parte di NVIDIA.