Resident Evil 2 e 3 Remake: il ray tracing tornerà, Capcom conferma che è solo un bug

Capcom, tramite i propri account social, ha condiviso una comunicazione legata alla "scomparsa" del ray tracing nei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 su PC (via Steam). La compagnia di Osaka ha spiegato che si tratta di un problema causato dall'ultimo aggiornamento e che non si tratta di una scelta volontaria. Conferma anche che risolverà il tutto "in un futuro update" e si scusa con i fan.

Precisamente, tramite l'account Twitter di Resident Evil, Capcom scrive: "A tutti gli utenti di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 su Steam. Siamo a conoscenza di un problema con le opzioni di ray tracing che non appaiono nel menù della grafica e dei preset. Correggeremo la cosa in un update futuro e ci scusiamo per ogni inconveniente".

Il problema sembra inoltre aver impattato anche le impostazioni dell'audio, che non dispongono più dell'opzione per l'audio 3D.

Non abbiamo una tempistica precisa per la risoluzione del problema, ma è positivo che sia stato confermato che è solo un qualche tipo di errore e che non si tratta di una scelta voluta da parte di Capcom. I fan di Resident Evil possono quindi attendere. Al momento, in ogni caso, molti saranno impegnati con il remake del quarto capitolo, quindi il problema impatterà un numero di utenti non enorme.

Parlando proprio del quarto capitolo, la modella di Ashely Ella Freya si mostra in video mentre compra il Remake a Tokyo.